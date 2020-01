Builki qəbul imtahanlarında ballar necə hesablanacaq? - DİM açıqladı

Bakı. İlhamə İsabalayeva - Trend:

Dövlət İmtahan Mərkəzi bu il keçiriləcək qəbul və buraxılış imtahanlarında balların hansı formada hesablanacağını açıqlayıb.

Mərkəzdən Trend-ə verilən məlumata görə, balların hesablanma qaydası bu il də ötən il olduğu kimi olacaq. Hesablanma qaydasında heç bir dəyişikliyin olunması nəzərdə tutulmayıb.

Qeyd edək ki, http://dim.gov.az/upload/iblock/920/920f9468bef8c5eeae9c659eab432beb.pdf?fbclid=IwAR3FwhL5w547TV0AoShF7TzW3uAeh8SFGnkhDjgIo4_sxF3LIe1xBqyxI9k

linkində I,II,III və IV ixtisas qrupları üzrə qəbul və buraxılış imtahanlarında balların hesablanma qaydası ilə tanış olmaq mümkündür.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.