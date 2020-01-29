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SEÇKİ 2020

Hansı oyun, hansı kanalda? - TV AFİŞA

Hansı oyun, hansı kanalda? - TV AFİŞA
12:27 29 Yanvar 2020
73 İdman
Ölkə mətbuatı
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Bu gün dünyanın yaşıl meydanlarında futbol oyunları keçiriləcək.

Milli.Az sportal.az-a istinadən canlı yayımlanacaq qarşılaşmaların siyahısını təqdim edir:

Fransa kuboku

21:30 Po - PSJ - beIN Sports 2

00:05 Marsel - Strasburq - beIN Sports 4

İngiltərə Premyer Liqası

23:45 Vest Hem - Liverpul - İdman TV, S Sport

İngiltərə Liqa kuboku

23:45 Mançester Siti - Mançester Yunayted - Match! TV, Match! Football 1, beIN Sports 1

İtaliya kuboku

23:45 İnter - Fiorentina - TRT Spor

Belçika Yupiler Liqası

23:45 Şarlerua - Brügge - S Sport+, Match! Football 3

Futzal, DÇ-2020-nin elit-raundu

23:00 Xorvatiya - Azərbaycan - CBC Sport

Milli.Az

Xəbərin orijinal ünvanı: https://news.milli.az/sport/821594.html
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