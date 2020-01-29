Hansı oyun, hansı kanalda? - TV AFİŞA

Bu gün dünyanın yaşıl meydanlarında futbol oyunları keçiriləcək.
Milli.Az sportal.az-a istinadən canlı yayımlanacaq qarşılaşmaların siyahısını təqdim edir:
Fransa kuboku
21:30 Po - PSJ - beIN Sports 2
00:05 Marsel - Strasburq - beIN Sports 4
İngiltərə Premyer Liqası
23:45 Vest Hem - Liverpul - İdman TV, S Sport
İngiltərə Liqa kuboku
23:45 Mançester Siti - Mançester Yunayted - Match! TV, Match! Football 1, beIN Sports 1
İtaliya kuboku
23:45 İnter - Fiorentina - TRT Spor
Belçika Yupiler Liqası
23:45 Şarlerua - Brügge - S Sport+, Match! Football 3
Futzal, DÇ-2020-nin elit-raundu
23:00 Xorvatiya - Azərbaycan - CBC Sport
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