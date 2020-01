Donald Tramp "Twitter" hesabında irəli sürdüyü Yaxın Şərq Sülh planında əks olunan gələcək Fələstin dövlətinin xəritəsini paylaşıb.

Metbuat.az- ın xəbərinə görə ABŞ prezidenti qeyd edib ki, həmişə İsrail dövləti və yəhudi xalqının yanında olacaq:

“Onların təhlükəsizliyini və tarixi torpaqları daxilində yaşamaq hüquqlarını qəti şəkildə dəstəkləyirəm. Artıq sülhün vaxtıdır!”(interaz)

