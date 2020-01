İtaliya Kubokunda 1/4 finalın oyunları keçirilir.

Milli.Az xəbər verir ki, "Milan" doğma meydanda "Torino"nu qəbul edib. Əsas vaxtı 2:2 hesablı bərabərliklə başa çatan görüşün əlavə vaxtında iki qol vuran "Milan" yarımfinala yüksəlib.

"Milan" - "Torino" 4:2

Qollar: Cakomo Bonaventura, 12, Hakan Çalhanoğlu, 90, 106, Zlatan İbrahimoviç, 108 - Bremer, 34, 71

Milli.Az

