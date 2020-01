“Çinin Uhan şəhərində olan azərbaycanlı tələbələrin ölkəyə qaytarılması məsələsi diqqətimizdədir”.

Metbuat.az apa-ya istinadən xəbər verir ki,bu barədə Təhsil nazirinin müavini Firudin Qurbanov bildirib.

Nazir müavini deyib ki, bu məsələ dövlət səviyyəsində diqqətdə saxlanılır:

"Çinin Uhan şəhərində olan tələbələrin ölkəyə gətirilməsinə çalışırıq. Hazırda hökumət bilavasitə bu məsələ ilə məşğuldur. Eyni zamanda Təhsil Nazirliyi də mövcud vəziyyət nəzərə alınmaqla bu məsələnin həllinə çalışır”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.