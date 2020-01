Rusiya Çində ortaya çıxan yeni tip koronavirusa qarşı vaksin hazırlayır.

Publika.az xəbər verir ki, Çin Rusiyaya koronavirusun genetik hüceyrələrini təqdim edib.

Rusiya alimləri də bunun əsasında vaksin hazırlayır.

Qeyd edək ki, dünyanın 15-ə yaxın ölkəsində daşıyıcısı tapılan koronavirus Çində epidemiyaya çevrilib. Virusdan ölənlərin sayı rəsmi şəkildə 132, qeyri-rəsmi isə 3 minə yaxın açıqlanır. Təkcə Çində 60 milyon insan karantinə alınıb.

