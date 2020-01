104 saylı Gədəbəy-Tovuz seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Arzu Nagiyev Gədəbəyin Novo Saratovka kəndində şəhid ailələri, Qarabağ əlilləri, veteranlar və kənd sakinləri ilə görüşüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.