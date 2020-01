Çində təhsil alan azərbaycanlı tələbələr ölkəyə qaytarılır? - AÇIQLAMA

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bunu Təhsil nazirinin müavini Firudin Qurbanov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

Nazir müavini bildirib ki, dövlət tərəfindən bu məsələ nəzarətdə saxlanılır:

"Bilirsiniz ki, Çin ilə Azərbaycan arasında birbaşa uçuşlar müvəqqəti dayandırılıb. İndi biz Çində təhsil alan tələbələrin ölkəmizə gətirilməsinin digər yollarını araşdırırıq. Təbii ki, burada Çin hökumətinin qoyduğu qaydalara da əməl olunmalıdır. Oradakı azərbaycanlı tələbələrin vəziyyəti də diqqət mərkəzindədir".

Milli.Az

