Azərbaycanda koronavirusla bağlı xüsusi palatalar ayrılan xəstəxanaların adları açıqlanıb.

“Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi"ndən (TƏBİB) "Report"a verilən məlumata görə, xəstəxanalar aşağıdakılardır:

- Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri Institutu

- 1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəz

- 7 saylı Uşaq infeksion xəstəxanası.



