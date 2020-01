Bakıda ölüm hadisəsi baş verib.

Milli.Az APA-ya istinadla bildirir ki, hadisə paytaxtın Yasamal rayonunda qeydə alınıb. Rayon sakini, 1974-cü il təvəllüdlü C.R (ad şərtidir) QİÇS-dən dünyasını dəyişib.

Araşdırmalar zamanı C.R-nın uzun müddət narkotik istifadəçisi olduğu da məlum olub.

Faktla bağlı Yasamal Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

Milli.Az

