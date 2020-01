Çinin “China Southern Airlines” aviaşirkəti Quançjou-Bakı-Quançjou marşrutu ilə birbaşa uçuşları dayandırıb.

Bu barədə Trend-ə “China Southern Airlines”ın Bakı nümayəndəliyindən bildiriblər.

Qeyd olunub ki, Quançjou-Bakı aviareysi martın 29-dək dayandırılıb:

“Səbəblər hələlik məlum deyil. Bizə bu barədə Çində “China Southern Airlines”dən bildiriblər”.

