Bakı. Trend:

Tacikistanda Rixter cədvəli ilə 5 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Trend-in məlumatına görə, zəlzələnin episentri paytaxt Düşənbədən 160 kilometr şimal-şərqdə, Sanqvor rayonunda qeydə alınıb.

Paytaxtda yeraltı təkanlar 3 bal gücündə hiss olunub.

Təbiət hadisəsi nəticəsində hər hansı bir itki və ya fəsadların olmadığı deyilir.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.