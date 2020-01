Xalq artisti:''Sevdiyim adamın adını telefonuma yox, ürəyimə yazmışam" - VİDEO

ARB TV-nin "Show News" verilişinin bu dəfə ki ,müsahibi xalq artisti Nəzakət Teymurova olub.

Metbuat.az bildirir ki, xanəndə "Leyli və Məcnun"dakı sevgini həyatda da yaşadığını etiraf edib:

"Hər gecə yatanda Allahdan sevgi diləyirəm. Hər kəsə, hər şeyə sevgi ilə baxanda dünya mənim üçün gözəlləşir. Leyli rolunun mənə təsiri böyük olub. Onun sayəsində hər şeyə sevgi ilə, saf baxmağı öyrənmişəm. Sevgini duya bilmək başqa aləmdir. Hər kəsə o sevgini arzulayıram. Qarşılıqlı sevgim var. Sevdiyim adamın adını telefonuma yox, ürəyimə yazmışam".

