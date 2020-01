Qızının anası Melis İşitden 6 ay öncə boşanan "Sefirin kızı" serialının aktyoru Uraz Kayqılaroğlu sosial media fenomeni Mehtap Algüllə eşq yaşayır.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, bu barədə məlumatı "Takvim" qəzeti yayıb.

Bildirilir ki, onlar bir müddət öncə eşq münasibətinə başlayıb.

Qeyd edək ki, Uraz beş illik evliliyini 2019-cu ilin iyulunda bitirib. Onun bu evlilikdən Ada adlı qızı var.

Milli.Az

