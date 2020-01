YAP-dan deputatlığa namizəd Məlahət İbrahimqızı seçicilərlə növbəti görüşünü keçirib (FOTO)

Bakı. Trend:

Yeni Azərbaycan Partiyasının 21 saylı Nəsimi birinci seçki dairəsi üzrə namizədi Məlahət İbrahimqızının Nəsimi rayonu, 1-ci mkr., Cavadxan küçəsi 1-3 ünvanında seçicilərlə növbəti görüşü keçirilib.

Trend-in məlumatına görə, deputatlığa namizəd Məlahət İbrahimqızı Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin apardığı islahatların əhəmiyyətindən danışıb. M.İbrahimqızı YAP-ın seçki proqramı haqqında seçicilərə ətraflı məlumat verib.

Görüş zamanı seçicilər ölkədə həyata keçirilən islahatları yüksək qiymətləndiriblər. Eyni zamanda, sakinlərin problemləri, şikayət və təklifləri dinlənilib və onların həlli istiqamətində addımlar atılıb.

Deputatlığa namizəd Məlahət İbrahimqızı bildirib ki, bugünədək görüşlərdə qaldırılan problemləri təhlil edir, həlli mümkün olan problemləri operativ həll etməyə çalışır.

Görüşün yekununda Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi Məlahət İbrahimqızı seçiciləri daha güclü Azərbaycan naminə Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədlərinə dəstək olmağa çağırıb.

