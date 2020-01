2019-cu ildə ixtiraya, faydalı modelə və sənaye nümunələrinə dair Əqli Mülkiyyət Agentliyinə daxil olan iddia sənədlərinin sayı açıqlanıb.

Əqli Mülkiyyət Agentliyindən "Report"un sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, Agentliyə ixtiraya dair 167, faydalı modelə dair 58 iddia sənədi, 11 beynəlxalq iddia sənədi (PCT) və 39 Avrasiya iddia sənədi, sənaye nümunələrinə dair isə 78 iddia sənədi daxil olub.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.