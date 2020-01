Erməni döyüşçü Eduard Vartanyan Azərbaycanlı idmançı Nəriman Abbasovla döyüşdən imtina edib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Abbasov Feysbuk-da etdiyi paylaşımda məlumat verib.

O bildirib ki, "Fight Nights Global" tərəfindən irəli sürülən görüşə çıxmağa erməni idmançı razı olmayıb.

Qeyd edək ki, Rusiya vətəndaşlığı olan Vartanyanla qarşılaşma Moskvada baş tutmalı idi.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.