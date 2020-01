Xətai rayonu 35 saylı üçüncü seçki dairəsindən hakim partiyanın namizədi kimdir?

Dədə-babadan cəmiyyətimizə müdrikanə məsəllər təlqin edilib. Xüsusən də əzmkar, dəyanətli insanlar barədə deyilənlər bu gün daha çox diqqət çəkir. Sülhsevər ölkəmizin də zəhmətsevər, mətin, ləyaqətli insanları bulaq suyu kimi saf olurlar. Çünki onların fikirlərində də, zəhmət əzmində də bir bulaq saflığı müşahidə edirik...

Xoş haldır ki, Azərbaycanda həmişə pak və əqidəli insanlar yetişib. Səmimi deyək ki, özünün əsl ziyalı örnəkləri ilə çoxları üçün sevimli insana çevrilmiş, acı tale ilə işıqlı həyat arasında mənəvi körpü salmış Turan Adil oğlu Əliyevin da xarakter göstəriciləri bu ictimai zəminlərə tam uyğun gəlir. O, istər ata-baba yurdunda yaşadığı illərdə, istərsə də sonradan Bakıda işlədiyi vaxtlarda həmişə insanlıq nümayiş etdirib, əməli işlərində müasirlik günün reallığı kimi diqqət çəkib. Sınıq, küskün qəlbləri sevindirməyi, onlara əl tutmağı, mənəvi dayaq durmağı özünə borc bilən Turan Əliyevi yaşadığı Xətai rayonunda bütün evlərdə böyükdən kiçiyə, demək olar ki, hamı tanıyır, sevir. Çünki Turan Əliyevin Xətai rayonunda rəhbərlik etdiyi Əlillərin Sosial Müdafiə Fondu hər zaman respublikada birincilər sırasında olub. Əlillərin ailələrinə daim diqqət və qayğı göstərib. Heç kimin dövlətdən narazı düşməsinə imkan verməyib, öz işinə daim vicdanla yanaşıb. Bir sözlə, Turan müəllim cəmiyyət-dövlət məsələlərinə daim ciddi önəm verib. Bu gün də onun həyat duyğularında çox şey insanı mənəvi yüksəlişə sövq edir. Kollektiv, tanış-biliş onun insan zəkasının mənəvi ucalığına heyran kəsilir.





Qeyd edək ki, Turan Adil oğlu Əliyev 1961-ci il sentyabrın 10-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonunun Düylün kəndində anadan olub. Orta təhsilini 1968-1978-ci illərdə Düylün kənd məktəbində alıb. 1982-1988-ci illərdə Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutunun (indiki Azərbaycan Texniki Universiteti) Maşınqayırma texnologiyası fakultəsində (mühəndis-mexanik ixtisası üzrə) ali təhsil alıb. 1982-1983-cü illərdə Bakı İxtisaslaşdırılmış Avtomobillər Zavodunda çilingər-şagird, 1983-1986-cı illərdə həmin zavodda texnik-konstruktor, sonra konstruktor, 1986-1989-cu illərdə çalışdığı zavodda satış üzrə mühəndis, 1989-1996-cı illərdə sahə rəisi, 1996-1997-ci illərdə Xətai Rayon İcra Hakimiyyətində məsləhətçi, 1997-2002-ci illərdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin (ƏƏMSN) Respublika Əlilləri Sosial Müdafiə Fondunun Xətai rayon şöbəsinin müdiri, 2002-2003-cü illərdə ƏƏMSN-in nəzdində Baş Məşğulluq İdarəsinin, Məşğulluq orqanları ilə iş və statistika şöbəsinin müdiri, 2003-2006-cı illərdə Baş Məşğulluq İdarəsi Xətai rayon Məşğulluq Mərkəzinin direktoru, 2006-2007-ci illərdə Baş Məşğulluq İdarəsi Əzizbəyov rayon (indiki Xəzər rayonu) Məşğulluq Mərkəzinin direktoru, 2008-2009-cu illərdə Fövqəladə Hallar Nazirliyi Təsərrüfat və Xidmət Sahələri Baş İdarəsinin rəis müavini, Təsərrüfat İdarəsinin rəisi vəzifələrində çalışıb. 2009-cu ildən bu günədək Fövqəladə Hallar Nazirliyi Maddi-Texniki Təchizat İdarəsinin rəis müavini vəzifəsini icra edir.

Əmək fəaliyyəti dövründə bir sıra sertifikatlar və medallara layiq görülüb. 1997-ci ilin aprelində Azərbaycan Respublikası Hüquq Kadrlarını Təkmilləşdirmə İnstitutunun “Əmək qanunvericiliyinin əsasları” üzrə hazırlıq kursunu, 2004-cü ilin fevral-mart aylarında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının “Dövlətin sosial siyasəti, mahiyyət, prioritetlər və həyata keçirilmə mexanizmləri” proqramı üzrə ixtisasartırma kursunu bitirib. 2008-2019-cu illərdə Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən fəxri fərmanlar, 5 və 10 illik yubiley medalları ilə təltif edilib.





Turan Əliyev ölkənin ictimai-siyasi həyatında da fəal iştirak edir. O, Xətai rayon bələdiyyəsinə üzv seçilib, 1993-cü ildən bu günə kimi YAP Xətai Rayon Təşkilatı İdarə Heyətinin üzvüdür. Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultaylarına Xətai rayon təşkilatı tərəfindən nümayəndə seçilib, prezident seçkilərində Xətai Rayon Seçki Qərargahının üzvü olub. O, bu gün də yorulmaz fəaliyyəti ilə dövlətçilik işinə uğurlu töhfələr verir, ən ümdəsi layiqli vətəndaş olduğunu əməli işi ilə sübut edir.

Yeri gəlmişkən,1992-ci il noyabrın 21-də Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatına böyük tarixi hadisə kimi daxil olan Yeni Azərbaycan Partiyası yaradılanda ölkədə siyasi anarxiya, iqtisadi xaos baş alıb gedirdi. Xalq mənəvi boşluğa uğrayırdı. O zaman zəngin biliyi, həyat təcrübəsi olan ziyalılarımızın 91 nəfərinin xalqımızın müdrik oğlu Heydər Əliyevə müraciəti dövrün tələbi idi və xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyev də respublikanın bu ağır günündə kənarda qala bilmədi. Beləliklə, Yeni Azərbaycan Partiyasının ilk təsis konfransı Naxçıvanda keçirildi və Heydər Əliyev bu partiyanın sədri seçildi. Partiya yaranandan sonra respublikanın bütün regionlarında onun özəkləri yaradılmağa başladı. Bu işdə dövlətsevər insanlar da xüsusi təşəbbüs göstərdilər. Məhz Xətai rayonunda YAP-ın ilk özəyini yaradanlardan olan Turan Əliyev də belələrindən idi. O, həmin vaxt avtomobil zavodunda sahə rəisi işləyirdi. YAP-ın o vaxtkı sədr müavininin yanına gedərək fikrini bildirib, razılığını alıb. Xətai rayonu üzrə həmin dövrdə ən çox partiya üzvü olan ilk dayaq dəstələrindən biri Turan müəllimin yaratdığı ilk özək təşkilatı olub...





Bir hadisəni də xatırlatmaq yerinə düşər. 1993-cü ilin iyun hadisələrində Heydər Əliyev Bakıya gələndə Ali Sovetin qarşısında mitinq gedirdi. AXC və Müsavatın üzvləri Heydər Əliyevin Bakıya gəlməsini istəmirdilər. Həmin mitinqdə AXC-nin üzvləri bir-bir tribunaya çıxıb ağızlarına nə gəldi danışırdılar. Heydər Əliyevin ünvanına deyilən haqsız sözlərə dözməyən Turan Əliyev tribunada çıxış edənlərə öz sərt etirazını bildirib. Cəbhəçilər hər tərəfdən onun üstünə hücum çəkib yumruqlarla döyməyə başlayıblar. Polislər araya girməsəymiş bəlkə də onu öldürəcəkdilər. Lakin bütün bu təzyiqlərə, şiddətli döyülməsinə baxmayaraq, siyasi iradəsindən geri çəkilməyib, onun Heydər Əliyevə olan sevgisi, inamı bir an da olsun azalmayıb. Hətta həmin mitinqdən onu tutub aparmışdılar və bir gün saxladıqdan sonra YAP-ın fəallarının köməkliyi ilə buraxmışdılar. Bu hadisəni xatırlamaqla demək istəyirik ki, Turan Əliyev çətinliklərə baxmayaraq, amalından dönmədi. Həmişə deyib, indi də eyni fikirdədir ki, biz bu haqq işimizdə yanılmamışıq. Tarix də sübut etdi ki, YAP xalqın nicatı üçün çalışıb və bu gün Azərbaycanın əldə etdiyi uğurlar göz önündədir.

Turan müəllim illərin zəhmət adamıdır. İşgüzar, qayğıkeş, mehriban, imkanı daxilində əl tutmağı sevən, qohumcanlı, dostsevərdir. Onun ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəldiyi vaxtlarda göstərdiyi vətəndaş əzmi, öz həyatını təhlükələrlə üz-üzə qoyub Heydər Əliyev siyasətini qürurla dəstəkləməsi böyük bir anın tarixi epoxasıdır və hələ də yaddaşlardadır.





Sevindirici haldır ki, fevralın 9-da VI çağırış Milli Məclisə keçiriləcək növbədənkənar seçkilərdə YAP-ın namizədləri arasında Turan Əliyevin də adı var.

Onun millət vəkili olmaqda əsas məqsədləri:

Vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının qorunmasını təmin etmək;

Xətai rayonunun iqtisadiyyatının hərtərəfli inkişafı üçün sahibkarlara dəstək siyasəti həyata keçirmək;

Öncəki iş təcrübələrinə istinad edərək insanların sosial rifahının yaxşılaşması, aztəminatlı ailələrin, əlillərin, xüsusilə Qarabağ əlillərinin rayon ərazisində əsas problemləri ilə mütəmadi məşğul olmaq;

Rayon ərazisində yaşıllaşdırma və abadlıq, yolların təmiri və yenidən qurulması məsələlərini daim diqqətdə saxlamaq və həll olunması istiqamətində işlər görməkdir.

35 saylı Xətai üçüncü seçki dairəsindən namizədliyi irəli sürülən Turan Adil oğlu Əliyevin Milli Məclisə seçkilərdə qalib olmasını arzu edirik.

Uğurlar, Turan müəllim.















