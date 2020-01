Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, bu sözləri Nanə Ağamalıyeva aparıcısı olduğu "Şou ATV" proqramında deyib.

"Xoş sözlər eşitmək insanı ruhlandırır. Öz işimi görürəm, heç kimin işinə qarışmıram. Hər kəs bir-birinə dəstək olsa, hər şey yaxşı olar", - aparıcı söyləyib.

Qeyd edək ki, N.Ağamalıyeva zaman-zaman sosial şəbəkələrdə tənqidlərə məruz qalır.

Milli.Az

