İslam dünyası etiraz etdi: Quranı dəyişdirdilər FOTOLAR

Səudiyyə Ərəbistanında fəaliyyət göstərən Kral Fəhd Akademiyasının nəşr etdiyi müqəddəs Qurani-Kərimin ibrani dilinə olan tərcüməsi etirazlara səbəb olub.

Metbuat.az bildirir ki, buna səbəb Qurani-Kərimin tərcüməsi zamanı 300 ayənin orijinalından fərqli təqdim edilməsidir.

"Mötədil İslam" adı ilə ölkədə bəzi dəyişikliklər həyata keçirən ər-Riyad rəhbərliyinin Quranın yazılarını dəyişdirmək cəhdi İslam ölkələrinin etirazı ilə qarşılanıb.

"Shebab" agentliyi yazır ki, İslam Peyğəmbəri həzrət Məhəmmədin (s) adı ibrani dilində olan kitabın nəşrindən çıxarılıb, əl-Əqsa məscidi isə "heykəl" sözü kimi təqdim edilib.

Kitabın tərcüməsi Əsəd Nəmr Basul adlı səudiyyəli alimə məxsusdur. Onun bu dəyişiklikləri kitabın yəhudilərin müqəddəs kitabı olan Tövratla eyniləşdirilməsi səbəbindən etdiyi diqqətdən yayınmayıb.

İsrail ilə yaxın əlaqələri olan Səudiyyə Ərəbistanı rəhbərliyinin Qurani-Kərimin tərcüməsinə etdiyi dəyişikliklərin rəsmi Təl-Əvivi məmnun etmək xarakteri daşıdığı iddia edilir.

Qeyd edək ki, müqəddəs kitab ətrafında yaranan qalmaqaldan sonra Kral Fəhd Akademiyası tərəfindən nəşr olunan Qurani-Kərimin ibrani dilinə tərcüməsi saytdan çıxarılıb.(baku.ws)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.