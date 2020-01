Almaniya Bundesliqa təmsilçisi "Fortuna" baş məşqçisi Fridhelm Funkeli istefaya göndərib.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki,buna komandanın bu mövsüm qeyri-kafi nəticələri səbəb olub.

Qeyd edək ki, 66 yaşlı mütəxəssis 2016-cı ildən Düsseldorf təmsilçisini çalışdırırdı.

Əlavə edək ki, "Fortuna" hazırda ölkə çempionatında 15 xalla 18-ci-sonuncu pillədə qərarlaşıb.

Milli.Az

