Exit-poll ilə rəsmi nəticələr arasında xəta çox olmayıb – MSK sədrinin müavini

Bakı. Elçin Mehdiyev – Trend:

Azərbaycanda 2005-ci ildən etibarən seçkilərdə “exit poll” keçirilir.

Trend-in məlumatına görə, bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının bu gün keçirilən iclasında MSK sədrinin müavini Rövzət Qasımov deyib.

R.Qasımov bildirib ki, indiyə qədər heç vaxt “exit poll” keçiriən təşkilatların nəticələri ilə rəsmi nəticəlr arasında xəta marjası çox olmayıb: “Azərbaycanda bir neçə təşkilatlar var ki, bu sahədə kifayət qədər təcrübəlidir və onların exit-poll keçirməsi önəmidir”.

