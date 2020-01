“2021-ci ildə Gürcüstanda qazlaşdırma səviyyəsi 90%-ə çatdırılacaq”.

“Report”un yerli bürosu xəbər verir ki, bunu ölkənin Qaznəqletmə Şirkətinin baş direktoru Mixeil Şalamberidze bildirib.

Onun sözlərinə görə, bu göstəriciyə qazlaşdırma ilə bağlı həyata keçirilən dövlət proqramının sayəsində nail olunacaq.

Qeyd edək ki, hazırda qonşu ölkədə qazlaşdırma səviyyəsi 80%-ə yaxındır.



