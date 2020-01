“Azərbaycanda 2005-ci ildən etibarən seçkilərdə “exit poll” keçirilir”.

“Report” xəbər verir ki, bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının bu gün keçirilən iclasında MSK sədrinin müavini Rövzət Qasımov deyib.

O bildirib ki, indiyə qədər heç vaxt “exit poll” keçirən təşkilatların nəticələri ilə rəsmi nəticələr arasında fərq çox olmayıb: "Azərbaycanda bir neçə təşkilatlar var ki, bu sahədə kifayət qədər təcrübəlidir”.



