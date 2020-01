"Azərbaycanda fevralın 9-a təyin edilmş növbədənkənar parlament seçkilərində analoqu olmayan hal qeydə alınıb".

“Report” xəbər verir ki, bunu Mərkəzi Seçki Komissiyaının sədri Məzahir Pənahov deyib.

O bildirib ki, beynəlxalq müşahidəçilərlə bağlı çoğrafi baxımdan analoqu olmayan hal yaşanıb:

“Dünya ölkələrinin böyük əksəriyyəti öz müşahidəçilərini Azərbaycana göndərir”.



