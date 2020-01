Azərbaycanlı hakimlər “Panatinaikos” PAOK oyununu idarə edəcək

Azərbaycanlı hakimlər növbəti dəfə digər ölkənin yüksək liqasının vacib oyununa təyinat alıb.

"Report"un AFFA-nın rəsmi saytına istinadən verdiyi məlumata görə, bu dəfə Yunanıstan Futbol Federasiyasından dəvət gəlib.

FİFA referisi Əliyar Ağayevin rəhbərlik etdiyi hakimlər briqadası Yunanıstan superliqasının 22-ci turu çərçivəsində keçiriləcək “Panatinaikos” – PAOK oyununu idarə edəcək. Ona Əliyar Ağayevə Zeynal Zeynalov və Akif Əmirəli kömək edəcəklər

Qeyd edək ki, fevralın 2-də keçiriləcək “Panatinaikos” – PAOK oyunu Bakı vaxtı ilə saat 21:30-da başlayacaq.

