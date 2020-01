Namizədlərin 77 faizini kişilər, 23 faizini qadınlar təşkil edir. Ancaq mən əminəm ki, seçilən qadınlar faiz etibarilə bundan çox olacaq.

Publika.az xəbər verir ki, bunu MSK-nın iclasında qurumun sədri Məzahir Pənahov bildirib.

O qeyd edib ki, namizədlərin 95 faizi ali təhsillidir: “1 faizi orta ixtisas, 4 faizi orta təhsillidir. Qırx yaşadək olan namizədlər ümumi namizədlərin 50 faizə yaxınını təşkil edir. Əlli yaşadək olanlar isə bütün namizədlərin 70 faizdir”.

Səxavət

