“Yoldaşım deyir ki, ağzını bağlamalısan” - Xatirə İslam

Müğənni Xatirə İslam etdirdiyi liposaksiya əməliyyatının təsirinin keçdiyini, kökəldiyini bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə “ATV maqazin onlarla” proqramında danışıb.

Sənətçi söyləyib ki, kilo almasının səbəbi iştahlı olmasıdır:

“Liposaksiya əməliyyatı etdirmişdim. Bir il keçib, təsiri yaxşı idi. Amma yeməyi sevən insanam. Yoldaşım ( Fəxrəddin - red.) deyir ki, bu əməliyyatla deyil, ağzını bağlamalısan. Bütün günü yaxşı restoranlarda yeyirəm. Ən çox şəkil çəkdirəndə əziyyət çəkirəm. Turala (qardaşı – red.) deyirəm ki, ömrün kəsilsin, çək də. Yazıq neyləsin?”.

Qeyd edək ki, sənətçinin əməliyyatı sosial şəbəkə vasitəsilə canlı yayımlanmışdı.(axsam.az)

