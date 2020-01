Rusiyanın Həştərxan vilayətinin sakinlərdən biri batan iti xilas etmək üçün buzlu suya girib.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, su içmək məqsədilə çayın kənarına yaxınlaşan it buzlu suya yuvarlanıb.

Yoldan keçən şəxslərdən biri şaxtalı hava və suyun soyuq olmasına baxmayaraq, paltarını çıxararaq, suya daxil olub. İti sahilə çıxarmaq mümkün olub.

