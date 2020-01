Masallı rayonunda toyundan sonra ölən 16 yaşlı qızın qətlə yetirildiyi məlum olub.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə "Report"a Masallı Rayon Prokurorluğundan məlumat verilib. Bildirilib ki, faktla bağlı rayon Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci (qəsdən adam öldürmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.



Hazırda araşdırma aparılır.



