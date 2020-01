Xalq artisti Rübabə Muradova yad ediləcək - Beynəlxalq Muğam Mərkəzində

Fevralın 21-i saat 19:00-da Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Xalq artisti, xanəndə Rübabə Muradovanın xatirə gecəsi keçiriləcək. Gecə BMM-nin "Unudulmayanlar" layihəsi çərçivəsində təşkil ediləcək.

Milli.Az xəbər verir ki, Azərbaycan dinləyicisi özü kimi səsi də zərif, qərib və hüznlü olan qaragözlü ərdəbilli xanımın yanğılı ifasını hər zaman sevə-sevə dinləyib, izləyib. Rübabə Muradova Azərbaycan səhnəsinin yeganə Leylisi idi ki, heç kimi təkrarlamadı. Amma onun kimi Leyli yaratmaq da heç kimə nəsib olmadı.

Gecədə səhnəmizin unudulmaz Leylisini haqqında ən xoş və həzin xatirələrin səslənəcək, gənc xanəndələr repertuarından olan əsərləri təqdim edəcəklər.

Qeyd edək ki, Beynəlxalq Muğam Mərkəzi "Unudulmayanlar", "Muğam axşamları" "Dastan gecələri", "Aşıq musiqisi" , Etnik musiqi inciləri" kimi layihələri davam etdirməkdədir. Layihələrin məqsədi muğam sənətimizin , milli musiqimizin və qeyri maddi mədəni irsimizin təbliği və gənc nəslə tanıdılmasdır.

Konsertlərə biletləri iTiket.az, Asan xidmət mərkəzləri və şəhərimizin bütün kassalarından əldə edə bilərsiz.

