"Barselona"nın yarımmüdafiəçisi İvan Rakitiçin "Mançester Yunayted"ə keçidi baş tutmayıb.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki,xorvat futbolçunun həyat yoldaşı Rakel ərinin İngiltərədə oynamasına imkan verməyib. Buna səbəb kimi onun Barselonada yaşamaq istəyi göstərilib.

Qeyd edək ki, İvan və Rakel 2011-ci ildə tanış olublar. Onlar 2013-cü ildə ailə qurublar.

Milli.Az

