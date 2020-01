"Tottenhem" heyətinə yeni futbolçu cəlb edib.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki,PSV-nin yarımmüdafiəçisi Stiven Berqveyn London təmsilçisinə keçib. Hollandiyalı futbolçu ilə 2025-ci ilin yayına qədər müqavilə imzalanıb. 22 yaşlı oyunçu London klubunda 23 nömrəli formada çıxış edəcək.

Qeyd edək ki, Berqveyn bu mövsüm Hollandiya çempionatında 16 oyuna 5 qol vurub, 10 qol ötürməsi edib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.