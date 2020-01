Bakıda dəhşətli qətl törədilib.

Milli.Az APA-ya istinadən bildirir ki, Nizami rayonu, Rüstəmov 74 ünvanında qadın iki azyaşlı nəvəsini öldürəndən sonra özünü asaraq intihar edib.

Qadının nəvələrini bıçaqla qətlə yetirdiyi bildirilir.

Milli.Az

