Əməkdar artist Lalə Məmmədova bu dəfə saç düzümü ilə gündəmə gəlib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçinin qeyri-adi görüntüsü izləyicilərini də təəccübləndirib.

Onlar müğənniyə xoş rəylər yazıblar.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.