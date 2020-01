ABŞ-da koronavirusla "Corona" pivəsinin əlaqəsini öyrənməyə çalışırlar.

Publika.az xəbər verir ki, amerikalıların "Google"da axtardığı 10 məşhur ifadədən biri məhz virusla pivənin əlaqəsi olub.

Bu, xüsusilə 20 yanvardan etibarən aktiv hal alıb.

Qeyd edək ki, Avstraliya, Hindistan, İndoneziya, Yeni Zelandiya, Finlandiya və Yaponiyanın sosial şəbəkə istifadəçilərinin də koronavirusa "Corona" pivəsi vasitəsilə yoluxmaqdan qorxduqları məlum olub.

