Herri və Meqanın yerinə kral ailəsinə onlar gəlir

Meqan Markl və Şahzadə Herrinin krallıqdan imtina edib Kanadaya köçəndən sonra onların vəzifələrini icra edə biləcək şəxslərin adı açıqlanıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, iki krallıq üzvü onların vəzifələrini təslim almalıdır. Bu barədə yazını "Tac" serialının mətbuat katibi Robert Leysi məlumat verib.

O, "Hello" dərgisinə verdiyi müsahibədə "Onların yerinə Herrinin qardaşı qızları Şahzadə Bietris və Yucini önə çıxacaq" deyə bildirib.

Qeyd edək ki, Şahzadə Bietris Şahzadə Endryunun böyük qızıdır. O, uzun müddətdir sevgili olduğu əmlak şirkətlərindən birinin sahibi Eduardo Mapelli ilə ötən il nişanlanıb. Beləliklə, kral ailəsinə daha öncəki münasibətindən bir oğul sahibi olan kürəkən də daxil olacaq.

29 yaşlı Şahzadə Yucini isə 2018-ci ildə Cek Bruksbenklə evlənib.

Milli.Az

