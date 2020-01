Avstraliyalı məşhur model Lara Binql aktyor sevgilisi Sam Vortinqtonun çəkdiyi çılpaq fotolarını sosial şəbəkədə paylaşıb.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, 26 yaşlı model gecə çılpaq halda hovuza girib və sevgilisi onun şəkillərini çəkib.

Daha əvvəl verdiyi açıqlamalarda şəxsi həyatının gizli qalmasını istədiyini ifadə edən modelin sevgilisi tərəfindən çəkilən çılpaq fotolarını paylaşması sosial şəbəkə istifadəçiləri arasında müzakirələrə səbəb olub.

Milli.Az

