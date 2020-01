Şüvəlan"dan ayrıldıqdan sonra klubsuz qalan Məmməd Quliyev karyerasını Tailandda davam etdirəcək.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki,24 yaşlı yarımmüdafiəçi 3-cü liqa təmsilçisi "Kamhenqphet" klubuna transfer olub. Onunla 1 illik müqavilə imzalanıb.

Qeyd edək ki, M.Quliyev daha öncə "Rəvan" və "Keşlə"də çıxış edib.

Milli.Az

