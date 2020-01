Türkiyədə operatorlar zəlzələ zamanı qaçmayaraq zəngləri cavablandırıblar

Türkiyədə güclü zəlzələ zamanı operatorların yerlərini tərk etməməsi sosial şəbəkələrdə böyük marağa səbəb olub.

“Report” İHA-ya istinadən xəbər verir ki, Diyarbakır şəhərində yeraltı təkanların hiss edildiyi anlar “112 təcili yardım” xidmətinin operatorları heç yerə qaçmayaraq zənglərə cavab veriblər. Onların bu fədakarlığı təqdirlə qarşılanıb.

Qeyd edək ki, yanvarın 25-də Elazığ şəhərində 6.8 bal gücündə zəlzələ baş verib. Nəticədə 40 nəfər ölüb, 1607 nəfər xəsarət alıb.





Diyarbakır 112 çalışanları, deprem anında görev yerlerini terk etmedi

Elazığ'da meydana gelen ve Diyarbakır’da da hissedilen 6.8 büyüklüğündeki deprem anında Diyarbakır 112 Acil Servis Komuta Merkezi çalışanlarının gelen çağrılara cevap vermesi takdir topladı. İşte o anlar... pic.twitter.com/exsqxOt3d0 — Ä°hlas Haber Ajansı (@ihacomtr) January 29, 2020





