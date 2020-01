Tofiq Musayev TOP-10-da - Lider Həbibdir

TurStat İdman və turizm portalı son bir il ərzində MDB ölkələrinin ən yaxşı MMA döyüşçülərinin reytinqini açıqlayıb.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, ilk 10-luqda azərbaycanlı idmançı Tofiq Musayev də yer alıb. Yaponiyada keçirilən Rizin 20 turnirində qızıl kəmərə sahib olan Musayev 3 faiz səs toplayıb.

İlk sırada 33 faiz səslə Həbib Nurməhəmmədov qərarlaşır. Fyodr Yemelyanenko (14) 2-ci, Petr Yan (12) 3-cüdür.



Qeyd edək ki, reytinq Rusiya və MDB-də qarışıq döyüş sənəti həvəskarlarının onlayn sorğusu ilə hesablanıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.