Ərdoğan azərbaycanlıların Çindən təcili təxliyə edilməsi barədə GÖSTƏRİŞ VERDİ

“Ankara Çində koronavirusun yayıldığı bölgədə olan Türkiyə və Azərbaycan vətəndaşlarını təxliyə edəcək”.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan açıqlama verib. O bildirib ki, hazırda Çində 25-ə qədər Türkiyə, 10-a qədər Azərbaycan vətəndaşı var. Ərdoğanın sözlərinə görə, onların təxliyəsi üçün proses başlayıb:

“Çində olan 25-ə qədər türk və 10-a qədər azərbaycanlı Türkiyəyə dönmək istəyir. Tədbirlərin alınması, təxliyəyə azərilərin də daxil edilməsi və onların nəzarət alıtnda Türkiyəyə gətirilməsi üçün göstəriş verdik”.

Anar Türkeş

