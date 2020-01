"Zirə" klubu futbolçusu Xulio Sezar Rodriqes ilə yollarını ayırıb.

Publika.az-ın klubun rəsmi saytına istinadən verdiyi məlumata görə, paraqvaylı hücumçu ilə qarşılıqlı razılaşma əsasında müqaviləyə xitam verilib.

Qeyd edək ki, paytaxt təmsilçisi buna qədər Soni Norde və Robin Nqalande ilə də yollarını ayırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.