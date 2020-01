Hindistanlı aktrisa Priyanka Çopra "Matrix" filminin 4-cü hissəsinə çəkiləcək.

Milli.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, hazırda aktrisa ilə son danışıqlar aparılır.

Priyankanın ekran işində hansı obrazı canlandıracağı isə hələlik məlum deyil.

Qeyd edək ki, filmdə Kianu Rivz, Kerri-Enn Moss, Conatan Qroffa, Cade Pinkett Smit kimi məşhur aktyorlar çəkilir.

Rejisorluğunu Lana Vaçovskinin etdiyi "Matrix 4"ün premyerası 2021-ci ilin mayında olacaq.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.