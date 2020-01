Türkiyəli müğənni-aktyor Özcan Dənizin baş rolunu canlandırdığı "Kral" serialının çəkilişləri dayandırılıb.

Milli.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, buna səbəb isə aktyor heyyətinin və ssenarinin dəyişdirilməsi olub.

Yayılan məlumatlara görə ekran işinin çəkilişləri sentyabrda davam edəcək.

Milli.Az

