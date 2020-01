"Arsenal" heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib.

Milli.Az Qol.az-a istinadən xəbər verir ki, "topçular" "Flamenqo"nun ispaniyalı oyunçusu Pablo Marini icarəyə götürüb. 26 yaşlı müdafiəçi mövsümün sonunadək London təmsilçisinin formasını geyinəcək.

Qeyd edək ki, P.Mari ötən ildən Baziliya komandasında çıxış edirdi.

Milli.Az

