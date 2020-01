ÜST koronavirusla bağlı iclas keçirəcək

Yanvarın 30-da Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının komitəsi koronavirusla bağlı Cenevrədə iclas keçirəcək.

“Report” TASS-a istinadən xəbər verir ki, qurumun Mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, iclasda koronavirusun (2019-nCoV) Çində yayılaraq yeni tipli pnevmoniya törətməsilə bağlı beynəlxalq fövqəladə vəziyyət elan edib-etməmək barədə qərar veriləcək.

“Komitə bu hadisənin beynəlxalq miqyaslı narahatlıq yaradan fövqəladə vəziyyət olub-olmaması ilə bağlı ÜST-nin baş direktoruna tövsiyə təqdim edəcək”, - məlumatda qeyd olunub.



