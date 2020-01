"Tottenhem" futbol klubu heyətini daha bir oyunçu ilə gücləndirib.

Publika.az-ın xarici KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, London təmsilçisi Niderlandın PSV klubundan Stiven Berqveyni transfer edib.

22 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə 2025-ci ilə qədər müqavilə imzalanıb. Transfer üçün qarşı tərəfə 30 milyon avro ödənilib.

