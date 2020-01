ABŞ-da baş verən hadisə ölkə gündəminə düşüb.

Publika.az-ın məlumatına görə, 1977-ci ildə3 aylıq uşaq yanıq xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Əməliyyatdan bir neçə saat sonra həkim qızcığazı qucağına alaraq, sakitləşdirmək istəyib. Həmin anlar isə kameraların yaddaşına həkk olunub.

Hazırda 41 yaşı olan xanım, vaxtilə ona qayğı göstərən həkimin axtarışına çıxmağa qərar verib. 41 il sonra o sosial şəbəkə vasitəsiylə həmin həkimi tapıb.

