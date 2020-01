Qəfil ölüm: Kobi Brayant, Hyuston və başqaları... - FOTO

Heç də həmişə məşhurlar uzun sürən xəstəlikdən sonra və ya yetərincə ahıl yaşda həyatdan köçmürlər. Onların bəziləri faciə qurbanı olur, bəziləri isə canına qıyır...

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən qəfil ölümü ilə yadda qalan məşhurları təqdim edir:

Kobi Brayant

"Los Angeles Lakers"in məşhur basketbolçusu yanvarın 26-da Kaliforniyada helikopter qəzası nəticəsində dünyasını dəyişib. Onun 41 yaşı var idi. Onunla bərabər 13 yaşlı qızı Canna da həyatını itirib.

Lük Perri

"Riverdeyl" serialının aktyoru 2019-cu il martın 4-də vəfat edib. Onun 52 yaşı var idi. Aktyor ölümündən beş gün əvvəl insult keçirib. O, xəstəxanada dünyasını dəyişib.

Keyt Speyd

55 yaşlı dizayner 2018-ci il iyunun 5-də Nyu-York şəhərindəki evində intihar edib.

Kerri Fişer və Debbi Reynolds

"Ulduz müharibələri"ndə şahzadə rolunu canlandıran aktrisa 60 yaşında infarkdan dünyasını dəyişib. Bu, 2016-cı il dekabrın 27-də baş verib. Səhərisi gün onun anası dəfn mərasiminə hazırlaşarkən insultdan keçinib.

Corc Maykl

Müğənni 2016-cı il dekabrın 25-də ürək və qaraciyər problemləri səbəbindən 53 yaşında evində vəfat edib.

Robin Uilyams

Aktyor və komediant 2014-cü il avqustunda 63 yaşında dünyasını dəyişib. O, uzun sürən depressiyadan sonra intihar edib. Həmin ay ona ölümündən sonra "Emmi" mükafatı verilib.

Emi Uaynhaus

Britaniyalı müğənni 2011-ci il iyulun 23-də Londondakı evində ölü vəziyyətdə tapılıb. Onun 27 yaşı var idi. İfaçının ölümünə səbəb ürəktutması olub.

Hit Ledcer

28 yaşlı aktyor 2008-ci il yanvarın 22-də Nyu-Yorkdakı evində ölü tapılıb. Onun ölümünə səbəb ağrıkəsici, trankvilizator və yuxu dərmanını həddindən artıq çox istifadə etməsi olub.

Uitni Hyuston

Məşhur müğənni 2012-ci il fevralın 11-də "Beverly Hilton" otelində ölü tapılıb. Onun ölümünə səbəb kokaindən həddində artıq istifadə etməsi olub. 48 yaşlı Hyuston vannada boğulub.

Prins

Müğənni 2016-cı il aprelin 21-də Minnesota ştatında rezidensiyasında vəfat edib. Onun 57 yaşı var idi. Ölümünə səbəb güclü ağrıkəsici - fentanildən həddindən artıq istifadə etməsi olub.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.